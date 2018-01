Rassegeflügelschau in Rehna : Erst neunjähriger Züchter stiehlt alten Hasen die Show

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

von Holger Glaner

erstellt am 15.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Was für ein Kerl: Paul Bosecke ist gerade einmal neun Jahre alt, damit das jüngste Mitglied des Rassegeflügelzüchtervereins Rehna e.V. von 1908 und räumt mit dem Prachtexemplar eines Orpington-Hahns bei seinem ersten Start überhaupt bei einer Rassegeflügelschau gleich einen ersten Preis ab. So geschehen am Wochenende bei der Ausstellung im Lindenhof Rehna.

302 Tiere stellten die 24 Aussteller den Besuchern zur Schau. Tauben, Hühner, Enten, Zwerghühner. Sogar ein paar Sittiche hatten sich in den Saal verflogen. „Da hatte ich eigentlich gedacht, dass ich gar keinen Preis bekommen werde“, erzählt der Jungzüchter. Immerhin sei er ja noch nie bei einer solchen Schau dabei gewesen. Und auch der wuchtige Hahn mit seinem sattgelb glänzendem und dichten Gefieder ist noch ein echter Jungspund. Erst zu Ostern wird der Vertreter dieser Ende des 19. Jahrhunderts gezüchteten Rasse ein Jahr alt.

36 Eier hatte der Brützkower vor einem Jahr ausbrüten lassen, aus denen insgesamt 30 Küken schlüpften. Vorher hatte Paul nur ein paar ganz normale Legehühner, vom Verkauf der Eier allerdings hat er sich das Geld für den Kauf der Orpington-Eier zusammengespart. Und die hat er dann bei einem Züchter dieser Rasse in Friedland gekauft. Jetzt will er eine eigene Orpington-Zucht aufbauen.

„Ich finde es einfach toll, nach der Schule zu meinen Hühnern gehen zu können und sie zu füttern. Und wenn ich dann noch das Glück habe, einen Preis zu gewinnen, ist das doch schön“, sagt Paul, der eine vierte Klasse der Käthe-Kollwitz-Schule in Rehna besucht. Aber mal ehrlich: Was sagen eigentlich seine Klassenkameraden zu dem doch eher außergewöhnlichen Hobby für einen neunjährigen Jungen? Paul ganz entspannt: „Die finden das gar nicht so komisch. Ich habe ja auch noch andere Hobbys. Unter anderem spiele ich Fußball beim Rehnaer SV.“