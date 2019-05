Gadebusch : Einkaufsmarkt schließt in Gadebusch

von Michael Schmidt

31. Mai 2019, 05:00 Uhr

In der Stadt Gadebusch macht ein weiterer Einkaufsmarkt dicht. So wird der Markant-Markt in der Johann-Stelling-Straße seine Türen am 1. Juni um 18 Uhr für immer schließen. Nur noch heute hat das Backstuben-Cafe an dem Standort geöffnet. Eine Partnerfiliale der Deutschen Post wird die Stelling-Straße ebenfalls verlassen. Eine Alternative dazu soll es künftig im rewe-Markt in der Ratzeburger Chaussee 2 geben.

Am jetzigen Standort in der Gadebuscher Johann-Stelling-Straße verbleibt zumindest der Imbiss „First Kebab“. Auch der Textil-Discounter KiK wird seine Waren dort offenbar weiterhin anbieten.