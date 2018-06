Groß Salitz : Eine Kirche mit viel Geschichte

Kirchengemeinde feiert Sanierung der Marienkirche in Groß Salitz. 275 000 flossen in das Projekt

von Manja Potts

25. Juni 2018, 16:00 Uhr

Sie ist ein echtes Schmuckstück und ein besonders altes dazu. Die Marienkirche in Groß Salitz ist im vergangenen Jahr saniert worden. Die Kirchgemeinde hat das am Sonnabend mit einem Fest gefeiert.

„Die Kirche gehört zu den ältesten in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Sabine Dallmeier Peschke, Vorsitzende des Fördervereins. Wohl um 1260 erbaut, wurde die Kirche im 14. Jahrhundert dann erweitert. Der Altar ist von 1759, die Emporen entstanden im 18. Jahrhundert, die Orgel stammt aus dem Jahr 1819, die Wandfresken sind aus der Renaissance.

Die kleine Dorfkirche in Groß Salitz hat viel erlebt in ihrer Geschichte. Das war ihr anzusehen. „Die Gewölbe waren brüchig und Holzböden wurmstichig“, sagt Sabine Dallmeier Peschke. Doch nun erstrahlt die Kirche in neuem Glanz. Als Sabine Dallmeier Peschke im vergangenen Jahr erfährt, wie viel Geld für die Sanierung zusammenkommt, ist sie überrascht. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt sie heute. Eigentlich hatte der Förderverein sich darauf eingestellt, das Kirchenhaus Stück für Stück zu restaurieren. 275 000 Euro stellten dann die Stiftung Denkmalschutz, die Oetker-Stiftung, der Kirchenkreis, die Kirchgemeinde, die Gemeinde Krembz und die Europäische Union zur Verfügung. Damit eröffnen sich in Groß Salitz neue Möglichkeiten.

Die sichtbarste ist das Farbkonzept. Die Kirche ist in schlichtem Weiß gehalten. Die Rippenbögen im Altarraum sind mit rankendem Wein in den Farben blau und gold verziert. Die Idee dazu hatte die Flensburger Künstlerin Inga Momsen. „Ich wollte der Kirche etwas zurückgeben“, sagt sie. „Als ich das erste Mal hier reinkam hatte ich das Gefühl, ich bin im Kindergarten“, erzählt sie. Es herrschte ein buntes Durcheinander. Die Decke im Altarraum sei in gelb, rosa und blau bemalt gewesen. „Daneben gab es auch wieder ganz düstere Ecken.“ Also setzte sich die Künstlerin einen halben Tag in die Kirche und ließ das Gebäude auf sich wirken. „Die Weinranken finden sich schon in den Kirchenfenster wieder“, sagt sie. Die Farben blau und gold – es sind die Farben von Maria, der Namensstifterin der Kirche.

Und die offenbarte während der Arbeiten noch eine echte Überraschung. Im Altarraum fiel ein Stück Putz von der Wand. Zum Vorschein kam eine Malerei, die Restauratoren auf die Entstehungszeit der Kirche datieren. Damit hatte in Groß Salitz niemand gerechnet.

Sabine Dallmeier Peschke hofft, dass nun viele Besucher den Weg in die neue alte Marienkirche in Groß Salitz finden. Das Gotteshaus ist täglich geöffnet. Manja Potts