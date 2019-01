Einblick ins Gymnasium

von Tore Degenkolbe

15. Januar 2019, 08:08 Uhr

Wie geht es nach dem Erhalt des 10.-Klasse-Zeugnisses weiter? Das erfahren Besucher am Tag der offenen Tür des Berufsschulzentrums Nord am Sonnabend, 19. Januar, in Wismar. Im Schulkomplex Mozartstraße 54 wird Schülern der 10. Klassen und ihren Eltern von 10 bis 12 Uhr der Bildungsgang Fachgymnasium mit der Fachrichtung Wirtschaft vorgestellt. Dort kann mit Lehrern und Schülern über die Lern- und Lehrzeit gesprochen und sich ein erster eigener Eindruck verschafft werden.