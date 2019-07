Groß Brütz : Ein russischer Sommer auf der Leinwand

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ein Sommer in Moskau, eine Rockband, die eigene Wege gehen will, ohne sich allzu sehr zu verbiegen, und eine Liebesgeschichte obendrein – all das erzählt der russische Regis-seur Kirill Serebrennikow in seinem 2017 gedrehten Film

„Leto“. Der Streifen läuft am kommenden Freitag, 26. Juli, auf der Leinwand im Filmklub Groß Brütz. Beginn ist um 20 Uhr im Pfarrhaus.

Zum Inhalt: Eine Band will auftreten und muss Texte und Musik einer Kommission vorlegen. Die fordert mehr Positives und weniger Rock’n Roll. Die Konflikte sind vorprogrammiert – so wie damals in der DDR auch in der Sowjetunion. Der Film „Leto“, POS-Absolventen werden mühelos das Wort „Sommer“ wiederkennen, führt zurück in die frühen 80er Jahre. Eine nervöse Zeit, die Jungen lassen sich kaum noch unterdrücken am Vorabend der Perestroika.