von svz.de

04. Februar 2019, 08:05 Uhr

Mit einer Gratisvorstellung verabschiedete sich am Wochenende der Zirkus Werona aus der Münzstadt. Die Vorführung mit freiem Eintritt war ein Dankeschön an die Gadebuscher Bürger für die Gastfreundschaft – gut ein Vierteljahr hatten die Artisten in der Münzstadt überwintert, nun brechen sie die Zelte ab. Vielleicht aber kommen sie im Winter 2019 schon wieder.