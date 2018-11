Gadbusch : Ein Bäumchen für die Kita

Trauerbuche steht nun auf dem Hof der Kita Am Burgsee

von Manja Potts

01. November 2018, 14:00 Uhr

Anlässlich des Weltspartages hat Bürgermeister Ulrich Howest den Spaten geschwungen und einen Baum gepflanzt. Eine Trauerbuche steht nun auf dem Hof der Kita Am Burgsee in Gadebusch. Unter den motivierenden Rufen der Kinder schaufelte der Bürgermeister in rekordverdächtiger Zeit das Loch zu. Unterstützung bekam er von Ines Wienecke von der Sparkasse.