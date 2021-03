Duvennest: Einfamilienhaus abgebrannt

Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Duvennest zerstört. Die beiden Bewohner hätten sich in der Nacht zu Freitag aus dem Haus retten können und seien unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der Schaden werde auf 250.000 Euro geschätzt. "Das Haus scheint nicht mehr bewohnbar zu sein." Die Ursache des Brandes war zunächst unklar....

