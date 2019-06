Badow : Dorffest mit Regatta

von svz.de

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die Vorfreude steigt: Am Sonnabend, 29. Juni, findet das Dorffest der Gemeinde Schildetal am Badower Dorfteich statt. Die 2018 erstmalig veranstaltetet kreative Boots-Regatta wird erneut einer der Höhepunkte sein. Um 14.30 Uhr starten Wettbewerbe im Bogenschießen, Kegeln und Kistenklettern. Im Festzelt gibt es zu Kaffee und Kuchen Blasmusik von Kalle’s Musikanten sowie eine Tombola. Der Fahrverein „Badower Füchse“ bietet Kutschfahrten an. Kinder können basteln, Karussell fahren, auf der Hüpfburg springen oder ein Angebot der Feuerwehr nutzen. Der Tanz beginnt um 21 Uhr.