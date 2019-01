Gadebusch/Schwerin : Doku-Film und Forum zum Thema Windkraft

von Onlineredaktion SVZ

26. Januar 2019, 05:00 Uhr

Mit dem Dokumentarfilm „End of Landschaft – wie Deutschland sein Gesicht verliert“ von Jörg Rehmann zeigt das Aktionsbündnis Freier Horizont am Mittwoch, 30. Januar, um 17.45 Uhr im Capitol in Schwerin ein Szenario, wie es schon in Kürze den ländlichen Raum zwischen Gadebusch, Rehna, Schönberg und Vitense prägen könnte.

Mehrere geförderte Windparks vor den Toren der Städte Gadebusch, Schönberg und Rehna mit Windkraftanlagen, die bis zu 240 Meter hoch werden sollen, könnten künftig den freien Blick in die Landschaft verbauen, die Lebensqualität der Bewohner und die touristische Attraktivität der Region in Mitleidenschaft ziehen. „Die Folge wären verfallende Immobilienwerte, Insolvenzen und das Verkommen der Region zu einem industriellen Stromerzeuger“, so Dirk Endrulat vom Aktionsbündnis Freier Horizont.

Der Film „End of Landschaft – wie Deutschland sein Gesicht verliert“ geht unter die Haut, zeigt an realen Beispielen, wie der unkontrollierte Ausbau der Windenergie Lebensplanungen und Existenzen zerstört und ganze Landstriche zu unbewohnbaren Industriegebieten gemacht hat.

Im Anschluss an den Film lädt das Aktionsbündnis zu einer Podiumsdiskussion ein. Eingeladen sind: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die Minister Dr. Till Backhaus (Landwirtschaft, Umwelt), Christian Pegel (Energie, Infrastruktur, Digitalisierung) sowie Bürgermeister und Kommunalvertreter aus Westmecklenburg. Die Veranstaltung ist öffentlich.