825-jähriges Jubiläum : Döbbersen in Jubiläums-Laune

Einwohner bereiten 825-Jahr-Feier vor – Festumzug startet am Sonnabend

von Onlineredaktion pett

09. Juli 2019, 05:00 Uhr

Am Wochenende soll sie steigen, die große Fete in Döbbersen anlässlich der Ersterwähnung des Ortes vor 825 Jahren. Dafür wurde im Vorfeld ein buntes Programm vorbereitet.

Am Sonnabend, 13. Juli, startet der Festumzug um 14.30 Uhr, informieren die Organisatoren. Der weitere Nachmittag ist dann für die gesamte Familie vorgesehen. So wird es Kaffee und Kuchen geben, auf einer Hüpfburg können sich die Kleinen austoben. Wer seine Standfestigkeit auf dem Pferd testen will, kann zum Rodeo-Reiten gehen oder bei Kio-Rundflügen mit dem Tragschrauber in die Luft gehen. Der Tanzabend beginnt um 20.30 Uhr im Festzelt. Am Sonntag erfolgt der Start für den Wald- und Seenlauf um 10 Uhr (Anmeldung über www.doebbersen.de). Um 10.30 Uhr beginnt der Frühschoppen mit Blasmusik der Wariner Musikanten. Und dann folgt nach Informationen der Organisatoren der Spaß für die Familie mit Stiefelweitwurf, Rodeo-Reiten, Kaffee und Kuchen sowie Kio-Rundflügen. Um 14 Uhr beginnt das Programm in Festzelt mit den Einwohnern.