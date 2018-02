Nordwestmecklenburg : Diskussion um Ersthelfer

Eigenbetrieb Rettungswesen und Landesfeuerwehrverband analysieren Einsätze der Gadebuscher First Responder

von Manja Potts

28. Februar 2018, 21:00 Uhr

Warum rücken die First Responder der Gadebuscher Feuerwehr so häufig aus? „Die Frage stellen wir uns auch“, sagt Florian Haug vom Eigenbetrieb Rettungswesen des Landkreises. Haug ist für die Organisation und Durchführung des öffentlichen Rettungsdienstes in Nordwestmecklenburg verantwortlich und damit dafür, dass Notarzt und Rettungswagen schnell genug bei einem Patienten ankommen.

Trotzdem passiert es immer mal wieder, dass sie nicht schnell genug sind, beispielsweise wenn sie bei einem anderen Einsatz gebunden sind. In solchen Fällen können die speziell geschulten Ersthelfer der freiwilligen Feuerwehren ausrücken. Sie sind zwar nicht in den öffentlichen Rettungsdienst eingebunden, werden aber trotzdem von der Leitstelle in Schwerin alarmiert. So wie die freiwilligen Wehren auch. In den vergangenen zwölf Monaten sind die First Responder aus Gadebusch über 90-mal ausgerückt – statistisch gesehen jeden vierten Tag (wir berichteten).

Für die Planung der Einsätze ist die Integrierte Leitstelle in Schwerin zuständig. Bei einer Alarmierung prüft sie, welches Rettungsmittel geeignet ist und ob es schnell genug zum Einsatzort kommt. Sind aber beispielsweise Rettungswagen und Notarzt bei einem Unfall, rücken die First Responder aus.

Warum, zumindest auf den ersten Blick, vor allem die Gadebuscher so häufig unterwegs sind, versucht auch der Landesfeuerwehrverband herauszufinden. „Wir machen gerade eine Analyse der Einsätze“, sagt Patricia Bunke, Landesfeuerwehrärztin. Die Idee der First Responder sei, „das therapiefreie Intervall zu verkleinern“, erklärt die Medizinerin. Damit ist die Zeit zwischen Alarmierung der Rettungskräfte und ihrem Eintreffen gemeint. In dieser Zwischenzeit können die Ersthelfer schon aktiv werden.

Laut Landesrettungsgesetz sollen Notarzt oder Rettungswagen binnen zehn Minuten bei einem Patienten ankommen. Diese Spanne ist als Hilfsfrist definiert. Das kann in Einzelfällen abweichen, aber im Schnitt sollten die Rettungskräfte diese Zeit schaffen. Patricia Bunke weist nun deutlich darauf hin, dass die First Responder nicht für das Einhalten dieser Frist zählen.

Für den Leiter des Eigenbetriebs Rettungswesen, Florian Haug, sind die First Responder eine willkommene Bereicherung. „Je schneller ein Patient Hilfe bekommt, desto besser“, sagt er. Deshalb begrüße er dieses Engagement. Dennoch bleibt die Frage, warum ehrenamtliche Ersthelfer so häufig ausrücken und ob Gadebusch angesichts dessen nicht einen zusätzlichen Rettungswagen braucht? „Es soll ein neuer Rettungsdienstbedarfsplan für das ganze Land erstellt werden“, sagt Haug. „Zurzeit laufen die Ausschreibungen für ein Gutachten.“ Landesweit soll die Struktur des Rettungsdienstes überplant werden. Dafür muss zuvor festgestellt werden, ob alle Rettungswachen dort positioniert sind, wo es Sinn macht und ob auch alle Fahrzeuge dort stehen, die benötigt werden. „Dann können wir sehen, wo wir Defizite haben“, erklärt Haug.