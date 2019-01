Grevesmühlen : Diebe stehlen Ortsschild

Erst Vietlübbe, nun Poischow: Polizei schätzt Schaden auf mehrere hundert Euro

von svz.de

02. Januar 2019, 21:54 Uhr

Nach dem Diebstahl eines Verkehrsschildes in Vietlübbe hat es einen weiteren Schilderklau im Landkreis Nordwestmecklenburg gegeben. Wie die Polizei gestern mitteilte, entwendeten bislang unbekannte Täter das Ortsschild von Poischow. Sie richteten dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Die Polizei Grevesmühlen sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern beziehungsweise zum Verbleib des Schildes geben können. Zu erreichen ist das Polizeirevier unter der Telefonnummer 03881-7220.

Im November vergangenen Jahres war in Vietlübbe der Diebstahl eines Schildes bekannt geworden, das auf die dort geltende Tempo-30-Zone hinwies. Kommunalpolitiker waren davon alles andere als begeistert. Sie beklagten, dass das Schild ersetzt werden müsste und die Kosten dafür wieder zu Lasten des Gemeindehaushaltes gehen würde.

Für Aufsehen hatte zuletzt die Rückkehr eines Ortsschildes in der Gemeinde Rümpel im Kreis Stormarn gesorgt. Es wurde Jahre nach dem Diebstahl anonym zurückgegeben. Es traf per Paket mit einem Entschuldigungsschreiben in Rümpel ein.