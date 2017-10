Westmecklenburg : Diebe sprengen Zigarettenautomaten

vergrößern 1 von 1 Foto: M. Schmidt 1 von 1

von Michael Schmidt

erstellt am 15.Okt.2017 | 15:00 Uhr

Durch eine Explosion sind Einwohner von Mühlen Eichsen am Sonnabend aus dem Schlaf gerissen worden. Gegen 3 Uhr morgens hatten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt. Tatort war die Grevesmühlener Straße. Die Schadenshöhe ist noch unklar. „Der Automat wurde durch die Explosion beschädigt, jedoch nicht vollständig zerstört. Die Geldkassette sowie Zigaretten befanden sich noch vor Ort im Automaten“, teilte Mattes Pienkoß vom Polizeipräsidium Rostock mit. Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Information mitteilen, können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 / 7220 zu melden.

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde ebenfalls gestern ein aufgesprengter Zigarettenautomat in Neuburg gemeldet. In Marnitz hörten Anwohner heute um 05:15 Uhr einen lauten Knall. Zwei Anwohner sahen hier noch zwei Männer vom Tatort weglaufen. Der dort angegriffene Zigarettenautomat wurde durch die herbeigeführte Explosion stark deformiert und zerstört.

In einem Fall wurde die Geldkassette entwendet, in den anderen Fällen konnte die Explosion nicht das angestrebte Ziel erreichen. An allen Automaten entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche Beobachtungen zu den Sachverhalten gemacht haben oder weitere sachdienliche Information mitteilen können, werden gebeten sich bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.