Wismar : Die Maschinen von Leonardo da Vinci

12. Juni 2019, 08:30 Uhr

Die Sommerausstellung im Phantechnikum Wismar rückt einen Universalgelehrten aus der Renaissance und seine technischen Visionen in den Mittelpunkt: „Leonardo da Vincis Maschinen“ wird am Dienstag, 18. Juni, um 18 Uhr eröffnet. Denn 2019 jährt sich Todestag von Leonardo da Vinci zum 500. Mal. Aus diesem Anlass lassen wir seine Ideen und Visionen im Phantechnikum lebendig werden. Mehr als 20 Maschinen und Maschinenelemente, von Leonardo erdacht oder verbessert, sind in Form von Großmodellen Wirklichkeit geworden. Der überwiegende Teil der Exponate ist interaktiv erlebbar. Vom 19. Juni bis zum 10. September ist die Ausstellung für Besucher geöffnet. Auch das Sommerferienprogramm dreht sich ab dem 1. Juli acht Wochen lang um das Wirken und Leben des Leonardo da Vinci.