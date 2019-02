Autorin aus Proseken : Die Liebe zum geschriebenen Wort

Autorin Beate Margret Kunze schreibt für ihr Leben gerne und präsentiert ihre Werke in Lesungen

von Tore Degenkolbe

07. Februar 2019, 05:00 Uhr

Manchmal ist es nur ein Wesenszug oder gar ein Satz, der bei Beate Marget Kunze dafür sorgt, dass ihr blitzartig die Idee für ein paar Zeilen kommt „Ich habe schon immer gerne geschrieben, Aufsätze waren mir in der Schule das Liebste“, berichtet die Autorin. Kommt dann ein Auslöser, dann hält nichts die Prosekenerin mehr und schon schreibt sie einen ganzen Tag durch. So sind schon elf Bücher entstanden.

Wer gut schreiben will, der muss viel lesen – das weiß die ehemalige Krankenschwester. „Fünf bis sechs Bücher lese ich im Jahr. Aber nicht kurze Romane, sondern wirklich dicke und anspruchsvolle Literatur“, sagt sie. So war es schon vor 2004, als sie anfing zu schreiben. Die Geschichten dazu findet Beate Kunze auf der Straße. „Beobachtungen aufnehmen und dann so schreiben, dass jeder Leser es verstehen kann, das ist mein Ziel.“

Gerne schreibt sie Kurzbiografien zu Leuten, die in ihren Augen nicht vergessen werden sollten. „Zum Beispiel Adolph Knigge, der den meisten nur als Benimmpapst bekannt ist. Das war ein Aufklärer und Philosoph.“ Aber auch über ernste Dinge lassen sich Geschichten verfassen – immer mit einem Augenzwinkern, so die Autorin.

„Meine Geschichten betrachte ich als Lebensspiegel. Dabei habe ich nie vergessen eine etwas humoristische Sicht zu bewahren.“ Gedichte, Geschichten, Kurzbiografien – an ihrem Computer hat Beate Kunze einen Ordner mit dem Namen „Lose Blätter“. Dort sammle sie eben solche Lesestücke, die bei einem Schreibrausch enstanden sind. „Wenn ich dann genug zusammengesammelt habe, wird ein neues Buch draus“, erklärt die gebürtige Quedlinburgerin.

Angefangen hatte es mit einem Zeitungsaufruf. „Es ging um einen Poetry-Slam – ein Wettbewerb für kreatives Wortjonglieren – und habe dort den ersten Platz gemacht.“ Das Preisgeld, 50 Euro, investierte sie daraufhin in einen Volkshochschulkurs „Kreatives Schreiben“. Dort fiel dem Lehrer auf, dass die von Beate Kunze geschriebenen Texte durchaus Potenzial in sich bergen. „Er veröffentlichte ein paar Geschichten, dafür sollte ich aber auch Lesungen halten“, erinnert sich die Prosekenerin. Anfangs habe sie sich noch gesträubt, die Rückmeldung des Publikums aber sei so gut gewesen, dass sie am Ball geblieben ist. „Wäre nicht so viel Zustimmung seitens der Zuhörer da gewesen, dann wäre es vermutlich bei einem Buch geblieben“, sagt die Autorin.

Ein Buch verfasste sie zusammen mit ihrem Mann. Es handelte von der Quedlinburger Malerin Dorothea Milde – und wurde ein Erfolg. „Ich werde auch in Zukunft noch weiter schreiben. Schließlich ist es für mich eine Leidenschaft.“

Wer Beate M. Kunze selbst erleben möchte: Am Donnerstag 14. Februar, um 15 Uhr wird die Autorin eine Reihe von Liebesgeschichten in der Museumsanlage vorlesen.