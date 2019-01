Breesen : Die ersten Würfel sind gefallen

Agrarmuseum Breesen lud zum Saisonauftakt die Knobler der Region ein

von Maik Freitag

07. Januar 2019, 07:43 Uhr

Liane Kleinfeldt ist hoch konzentriert. Einmal kurz den Würfelbecher geschüttelt, ausgekippt, die sechs Würfel nach der besten Punktezahl durchsucht und wieder rein in den Knobelbecher. Der Nächste am „Fünfer-Tisch“ ist dran. 350 Punkte hat sie erwürfelt und rechnet das blitzschnell zu den bestehenden Punktzahlen hinzu, so wie bei allen anderen an ihrem Tisch. Insgesamt 900 Mal muss Liane Kleinfeldt an diesem Nachmittag Additionsaufgaben mit drei-, vier- oder fünfstelligen Zahlen ausrechnen. Nicht ein einziges Mal darf sie sich verrechnen, sonst ist ihr deutliche Kritik der übrigen 68 Teilnehmer des Knobelturniers in der Breesener Bauernstube gewiss.

„Mathematik war schon immer mein Steckenpferd. Ich übernehme das Rechnen beim Knobeln immer gerne und freiwillig“, erklärte die Kneeserin, die schon jahrelang begeistert die Würfel rollen lässt. Auch wenn sie am Ende nicht zu den besten Fünf des Turnieres zur Saisoneröffnung im Agrarmuseum gehört, hat auch sie ihren Spaß. „Hier geht keiner leer aus. Jeder bekommt einen Preis“, erklärt Museumsleiterin Elke Deußing. Enten, Gänse oder auch Süßigkeiten und Weichspüler gibt es zu gewinnen. „Jeder kann sich etwas aussuchen“, sagt Museumsmitarbeiterin Petra Schulz. Jeweils am ersten und dritten Sonnabend im Jahr wird in Breesen geknobelt. Ein eigenes Turnier gibt es für Hörgeschädigte. Der nächste Termin hierfür ist der 14. Januar.