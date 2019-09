Schönberg : Die besten Kaninchen im Landkreis

Kreisschau am 5. und 6. Oktober mit rund 150 Tieren

25. September 2019, 05:00 Uhr

Die Kreisschau der Rassekaninchenzüchter des Landkreises Nordwestmecklenburg findet in diesem Jahr am 5. und 6. Oktober in Schönberg statt. Ausrichter ist der Verein M41 Schönberg. Ausstellungsort ist das Vereinsheim in der Ludwig Bicker Straße. Eröffnung der Schau ist am Sonnabend um 10 Uhr. Bis 18 Uhr können Besucher mit dabei sein. Am Sonntag ist von 10 bis 14.30 Uhr geöffnet. Es werden rund 150 Kaninchen in vielen unterschiedlichen Rassen und Farben gezeigt. Ein Teil der Kaninchen werden auch zum Verkauf angeboten. Die Mitglieder des gastgebenden Vereins stehen dem Publikum während der Schau für Fragen rund um das Thema Kaninchen und deren Zucht zur Verfügung. Sprechen sie uns an, wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Gäste. Der Eintritt für Kinder ist frei.