18. Februar 2019, 08:46 Uhr

Einen Diavortrag mit dem Titel „Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten“ wird es am Donnerstag, 21. Februar, in Lützow geben. Das kündigt die Ortsgruppe der Volkssolidarität an. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr im Gemeinderaum Pokrenter Straße. Auch Nichtmitglieder der Volkssolidarität sind dazu eingeladen.