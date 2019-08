Gadebusch : Denkmäler für Gäste offen

Auch in Gadebusch wird es Baustellen-Führungen geben

von Michael Schmidt

15. August 2019, 05:00 Uhr

In und um Gadebusch können in diesem Jahr gleich mehrere Orte beim Tag des offenen Denkmals am 8. September besucht werden. So wird es zum Beispiel Führungen durch das Schloss und das ehemalige Aulagebäude sowie durch ein Fachwerkhaus in der Wollbrügger Straße 12 geben. Darüber hinaus wird das Gutshaus Ganzow für Gäste geöffnet sein, wo es auch ein Konzert im Gartensaal geben wird. Nach Angaben des Kreises Nordwestmecklenburg wird der Denkmalstag in Dassow um 10 Uhr eröffnet. Treffpunkt ist am alten Speicher, der derzeit modernisiert wird. Das Motto des Denkmaltages lautet: „100 Jahre Bauhaus“.