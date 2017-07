Tag der offenen Tür in Wismar : Das Angebot für Besucher

Anlässlich der Einweihung des Erweiterungsbaus stellen sich die Fachdienste der Kreisverwaltung mit ausgewählten Angeboten vor. So präsentiert der Fachdienst Personal mögliche Ausbildungsberufe in der Kreisverwaltung, Im Fachdienst Finanzen gibt es Infos zum ersten Doppelhaushalt des Landkreises für 2017/2018. Die Ausländerbehörde steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Der Fachdienst Gesundheit bietet Blutdruck- und Blutzuckermessungen sowie eine Impfberatung an. Im Fachdienst Soziales wird der Pflegestützpunkt vorgestellt und es gibt Infos der Betreuungsbehörde zur Betreuung und Vorsorgevollmacht. Die Kommunalaufsicht informiert zu den Themen Wahlen und zukunftsfähige Gemeinden. Der Fachdienst Jugend berichtet über die Themen Frühe Hilfen und das Programm „Just“, in dem sozial benachteiligte Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf begleitet werden.

von Michael Schmidt

erstellt am 06.Jul.2017 | 21:00 Uhr