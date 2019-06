Wismar : Container verschwinden

von svz.de

13. Juni 2019, 08:59 Uhr

Die Wertstoffcontainerstellplätze am Sankt Marienkirchhof werden auf Grund der umfangreichen Bauarbeiten dort abgebaut. Trotz eingehender Prüfung konnte kein Ersatzstandort gefunden werden, der sowohl für die Bürger leicht zu erreichen ist als auch von den Entsorgungsfahrzeugen angefahren werden kann. Die Stadt empfiehlt allen Benutzern, bis zur Fertigstellung des neuen Standorts am Marienkirchhof im November auf die anderen Wertstoffcontainerstellplätze auszuweichen. Die befinden sich auf dem Parkplatz an der Turmstraße, auf dem Parkplatz gegenüber dem Zeughaus in der Ulmenstraße sowie auf dem Parkplatz Ladestraße/ Ecke Poeler Straße.