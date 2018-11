Gadebusch : Chor probt für beliebtes Konzert

Am Sonntag ist es so weit.

28. November 2018, 20:32 Uhr

Die Proben für das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Gadebusch sind in vollem Gange. Das Konzert unter dem Motto „Friedvolle Weihnachten“ findet am Sonntag, dem 14. Dezember, um 19 Uhr statt. Bereits ab 18 Uhr können sich die Besucher bei Essen und Trinken auf den musikalischen Genuss einstimmen. Eintrittskarten gibt es am 5. Dezember zwischen 9.30 und 9.45 Uhr sowie 11.30 und 11.45 Uhr im Gymnasium.