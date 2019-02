Grevesmühlen : Chance: Kinder machen Theater

von Onlineredaktion SVZ

Für Grundschüler ab sechs Jahren bietet die Kreismusikschule Schnupperstunden für Theaterkurse an. Donnerstags in der Zeit von 17.45 bis 19.15 Uhr gibt Marina Pril, Leiterin der Schauspielklasse in Grevesmühlen, einen Einblick in die phantasievolle Welt des Theaterspielens. Die Kinder können sich an diesem Tag unter fachlicher Anleitung selbst ausprobieren.

Auch in der Arbeitsstelle Wismar bietet die Kreismusikschule ab März Theaterspielen für Grundschüler (6 bis 10 Jahre) an. Der Unterricht findet mittwochs in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr unter der Leitung von Britta Barth statt.