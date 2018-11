Grevesmühlen : Busfahrer fährt betrunkenes Mädchen zur Polizei

15-Jährige musste mit 1,67 Promille ins Krankenhaus.

von Iris Leithold

29. November 2018, 17:18 Uhr

Mit seinem Linienbus hat ein Busfahrer in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ein betrunkenes 15-jähriges Mädchen bei der Polizei abgeliefert. Der Mann habe am Mittwochabend vor dem Revier in Grevesmühlen gehalten und erklärt, in seinem Bus seien zwei Kinder, die offensichtlich alkoholisiert seien, teilte die Polizeiinspektion Wismar am Donnerstag mit. Die Beamten nahmen die beiden in ihre Obhut und stellten bei dem 12-jährigen Jungen keinen Hinweis auf Alkoholkonsum fest. Das Ergebnis eines Tests bei der 15-Jährigen habe einen Wert von 1,67 Promille ergeben. Aufgrund des Zustands des Mädchens sei ein Rettungswagen gerufen und die Jugendlichen ins Krankenhaus nach Wismar gebracht worden.