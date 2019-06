Gadebusch : Burgsee wird zum Schwanensee

2019 könnte ein gutes Schwanenjahr werden.

von Michael Schmidt

12. Juni 2019, 08:13 Uhr

So sind beispielsweise am Gadebuscher Burgsee bislang alle der acht Jungschwäne durchgekommen. Von den beiden erwachsenen Schwänen muss sich einer allerdings mit Problemen herumplagen. Dessen linker Fuß ist derart lädiert, dass er ihn an Land nicht belasten kann. Mehrere Versuche, den Schwan einzufangen und zu helfen, waren bislang nicht von Erfolg gekrönt.