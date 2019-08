von svz.de

19. August 2019, 06:56 Uhr

Nach den Schulferien beginnen am morgigen Dienstag in der Gemeinde Groß Molzahn wieder die Bürgermeistersprechstunden. Von 19 Uhr an können Einwohner dann im Dorfgemeinschaftshaus mit Bürgermeister Maurice Hübner ins Gespräch kommen. Diese Bürgermeistersprechstunden werden in den geraden Kalenderwochen alle 14 Tage jeweils dienstags angeboten.