Wismar : Bücherverkauf der Bibliothek

07. Januar 2019, 07:47 Uhr

Heute, so wie jeden ersten Montag des neuen Monats, findet wieder der Buchverkauf des Wismarer Bibliotheksvereins im Foyer der Stadtbibliothek statt. Von 10 bis 17.30 Uhr können gebrauchte Bücher erworben werden. Die Einnahmen gehen an die Bibliothek und den Verein. Aktuelle und gut erhaltene Bücher können für diesen Verkauf kostenlos in der Bibliothek abgegeben werden. Besonders gefragt sind immer wieder Kinderbücher.