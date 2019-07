Wismar : Brandstiftung in Altstadthaus

Erneut brennt es in einem Altstadthaus am Markt in Wismar.

07. Juli 2019, 08:38 Uhr

Erneut brennt es in einem Altstadthaus am Markt in Wismar. Bereits im April 2018 war dort ein großes Feuer ausgebrochen. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Brand an einem denkmalgeschützten Altstadthaus am Markt in Wismar. Wie durch Anrufer mitgeteilt wurde, war eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude heraus wahrzunehmen.

Feuer schnell gelöscht

Vor Ort konnte durch die Feuerwehr im Obergeschoss des Hauses ein Brandherd festgestellt werden. Dieser wurde durch die eingesetzten Kräfte sofort unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Der Verdacht, dass sich noch eine Person in dem Gebäude aufhält, konnte nach einer Suche durch Polizei und Feuerwehr ausgeräumt werden.

Verdacht auf Brandstiftung

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst hat die weitere Bearbeitung übernommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugenaufruf Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.