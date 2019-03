von svz.de

In der Rehnaer Schule kann am Montag, 8. April wieder Blut gespendet werden. Möglich ist dies in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. Erstspender müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Statistisch gesehen wird das meiste Blut inzwischen zur Behandlung von Krebspatienten benötigt. Es folgen Erkrankungen des Herzens, Magen- und Darmkrankheiten, Sport- und Verkehrsunfälle.