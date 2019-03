Gadebusch : Blumen zum Richtfest

von Michael Schmidt

22. März 2019, 20:00 Uhr

Richtfest in der Gadebuscher Innenstadt: Dort wird in der Wollbrügger Straße für 700 000 Euro ein Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert saniert. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Bauherren Verena und Helge Feuereiß in diesem Jahr abgeschlossen sein. In dem Gebäude wird es künftig drei Wohnungen geben, mindestens eine davon werde barrierefrei sein. Den Richtspruch hielt Werner Rick von der gleichamigen Ing. Holzbau GmbH.