Klütz : Blick durch die Epochen

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

In den Steinen am Strand stecken spannende Geschichten. Geschichten aus längst vergangener Zeit über 500 000 000 Jahre. Zum Beispiel von vergangenen Tieren und Klimawandeln. Eine solche Tour finden zum Beispiel am Sonnabend, 27. Juli , um 16 Uhr am Kliff von Boltenhagen in Steinbeck/Klütz statt. Die Entdeckungstour ist für Kinder und Erwachsene gedacht. Für Exkursionen ist eine Anmeldung unter info@geopark-nordisches-steinreich.de erforderlich.