von Maik Freitag

15. Juli 2019, 09:00 Uhr

Barfuß und in langem weißen Kleid begeisterte Jazz-Sängerin Jacqueline Boulanger am Sonnabend in Rehna. Die „Jazz-Lady des Nordens“, eigentlich gebürtig in Berlin mit afro-französischer Abstammung, überzeugte mit einer leidenschaftlichen Stimme. Jazz-, Soul-, Swing- und Bluesmusik beherrschten ebenso wie Interpretationen von Aretha Franklin oder Marvon Gaye das Programm.