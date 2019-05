Gadebusch : Beirat lädt zum Seniorentag ein

von svz.de

27. Mai 2019, 08:19 Uhr

Der Seniorenbeirat der Stadt Gadebusch und der amtierende Bürgermeister Ulrich Howest laden am Donnerstag, 13. Juni, um 14 Uhr, in die Freiwillige Feuerwehr zu einem Seniorentag mit Kaffee und Kuchen sowie einigen Überraschungen ein. Der Kostenbeitrag beträgt acht Euro pro Person. Bei Bedarf ist ein kostenloser Transport möglich. Anmeldungen dafür sind bitte bis zum 7. Juni an Frau Rachow, Bürgerbüro der Stadt, Am Markt 1, unter der Teleonnummer 03886/ 21 210 zu richten.