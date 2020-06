Bei Schönberg: Verkehrsunfall auf der A 20

von Polizeiinspektion Wismar

16. Juni 2020, 11:45 Uhr

Gestern Morgen kam es gegen 08:10 Uhr auf der A 20 in Höhe der Anschlussstelle Schönberg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen wechselte ein Lkw, der in Richtung Lübeck fuhr, plötzlich vom Hauptfahrstreifen auf die Überholspur, um Fahrzeugen das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Dabei übersah der deutsche Lkw-Fahrer offenbar einen sich von hinten annähernden Audi. Der Pkw prallte in das Heck des Lasters. Die 45-jährige deutsche Audifahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Überholspur der A 20 im Bereich der Unfallstelle für 2 ½ Stunden gesperrt.