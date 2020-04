Gadebusch : Baumärkte wieder Lieblingsziel

Nach Wiedereröffnung: Gadebuscher Einrichtungsleiterin spricht Mitarbeitern und Kunden Dank aus

von Maik Freitag

20. April 2020, 05:00 Uhr

Baumarktleiterin Benita Czimmernings ist stolz auf ihre Mitarbeiter und Kunden. Nachdem der Markt am 24. März die Pforten geschlossen hatte, konnten die Kunden am Sonnabend nach fast vier Wochen das erste Mal dort wieder einkaufen. Nur selten zeigten diese für die vorherrschenden Maßnahmen kein Verständnis. Kein Angestellter musste in Kurzarbeit geschickt werden, mit Urlaub und Überstundenabbau wurden die vier Wochen überbrückt.

„Ich muss meinen Mitarbeitern und den Kunden ein echtes Dankeschön aussprechen. Nicht nur dafür, dass sich alle an unsere Regeln gehalten haben, sondern auch dafür, dass alles reibungslos geklappt hat“, sagt die Roggendorferin.

Selbst in Zeiten von Online-Bestellungen gab es kaum Verzögerungen, auch wenn die Mitarbeiter manchmal vor echten Herausforderungen standen. „Da nie alle Mitarbeiter vor Ort waren, mussten plötzlich alle in jeder Fachabteilung Bescheid wissen. 30 Minuten nach der Online-Bestellung standen die Kunden vor der Tür und wollten die fertig gepackten Pakete haben“, erklärt die Baumarktleiterin.

Doch damit ist seit Sonnabend Schluss. Genau 33 Einkaufswagen, berechnet nach Quadratmeterzahl und der Anzahl der Mitarbeiter, stehen zur Verfügung und werden nach jeder Benutzung desinfiziert. Ein Mitarbeiter weist die Fahrzeuge ein, damit es nicht zum Chaos kommt. Denn am Sonnabend stand zehn Stunden lang nie ein Einkaufswagen still.

Auch in anderen Garten- und Baumärkten der Region gab es einen großen Kundenandrang.