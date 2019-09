Mühlen Eichsen : Baum blockiert Straße bei Mühlen-Eichsen

Sturm wirft Baum um.

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Wegen eines Unwetters stürzte am Dienstagnachmittag eine Kastanie am Ortsausgang Mühlen Eichsen in Richtung Wismar auf Höhe des Landwirtschaftsbetriebes Otto Hamester auf die Straße und blockierte die B 208 kurzzeitig. Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort und entfernte den umgestürzten Baum. Die Sturmböen fegten mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Stundenkilometer über Mecklenburg-Vorpommern hinweg.