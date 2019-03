Gadebusch : Bauhof nimmt Mittwoch Grünschnitt an

von Michael Schmidt

01. März 2019, 20:48 Uhr

Der Bauhof Gadebusch startet am Mittwoch, 6. März, wieder mit der kostenlosen Grünschnittannahme auf seinem Gelände in der Industriestraße. Das kündigte Bauhof-Leiter Uwe Tews an. Nach seinen Angaben ist dieses Angebot für Einwohner des Amtes Gadebusch kostenlos. Geöffnet hat die Grünschnitt-Annahmestelle mittwochs von 13 bis 18 Uhr sowie ab dem 9. März auch jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr. Dort können auch elektrische Geräte entsorgt werden.