von svz.de

13. Juni 2019, 08:56 Uhr

Mit einer Vortragsreihe wollen die Mitglieder der Agrargenossenschaft Köchelstorf am Mittwoch, 19. Juni zwischen 9 und 15 Uhr den 44. Weizentag feiern. Die Fachdiskussion findet in der Gaststätte „Stadt Hamburg“ in Rehna, Am Markt statt. Themen sind unter anderem der Pflanzenschutz, die Sortenwahl sowie die Vorführung eines Mähdreschers.