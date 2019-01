„Backverrückt“ in die Zukunft

Traditionsbäckerei klopft sich Mehl von der Schürze und möchte mit neuer Marke noch einmal durchstarten

von Onlineredaktion SVZ

14. Januar 2019, 10:48 Uhr

Gut einen Monat haben sie darüber nachgedacht. Jeden Tag neue Ideen aufgeschrieben. Ganz so einfach, wie es im Nachhinein klingt und sich erklären lässt, war es also nicht, den neuen Namen „Backverrückt“ zu finden. „Wir backen beide gerne und sind verrückt“, sagt nun Malte Wohlgemuth. „Wir“, sind in diesem Fall er und sein Vater Guido Wohlgemuth, Chef der Bäckerei und Konditorei Boldt. Und zusammen haben die beiden Bäckermeister nun den ersten „Backverrückt“-Laden in Zarrentin eröffnet.

„Es war ein Herzenswunsch von mir und meinem Vater. Er möchte den Weg mit mir gehen und den neuen Namen aufbauen“, meint Malte Wohlgemuth. Die Idee dazu sei im vergangenen Jahr entstanden, nachdem sie an den Punkt gekommen seien, etwas Neues ausprobieren zu wollen. „Wir möchten wieder uns zeigen, das sieht man auch am Logo, und das, was das Bäckerhandwerk bedeutet. Wir wollen es wieder aufleben lassen. Und mein Opa, Günter Boldt, ist damit auch einverstanden.“

Denn hinter „Backverrückt“ steckt eigentlich die 1899 in Gallin gegründete Bäckerei Boldt. Das Familienunternehmen betreibt aktuell insgesamt 14 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Nun kommt mit der Filiale in Zarrentin, der erste Laden unter neuem Namen hinzu. „Ich bin die fünfte Generation“, so Malte Wohlgemuth. „Wir leben das Bäckerhandwerk jeden Tag und irgendwo muss man das zeigen, das machen wir jetzt hier. Zarrentin ist ein guter Ort, damit zu starten.“

Er soll allerdings nicht der einzige bleiben, an dem die Bäckerei ihr neues Gesicht zeigt. „Boldt ist nicht mehr aktuell. Wir sind im Jahr 2019 angekommen“, meint Malte Wohlgemuth. Im nächsten Schritt werde das Stammhaus in Gallin noch dieses Jahr umgerüstet. „Da legen wir mit einer Show-Backstube noch einen drauf.“

Zum neuen Konzept gehört dabei auch eine individuelle Gestaltung der Läden. Für das Geschäft in Zarrentin haben die beiden Bäckermeister extra eine Künstlerin engagiert. „Wir hatten die gleichen Ideen und Gedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie offen für neues sind“, meint Linda Robers, die die Innenausstattung des Ladens übernommen hat. Dabei verwendete sie unter anderem alte Backutensilien, baute Lampen aus Tortenringen oder Schneebesen. „Die Gäste können hier vieles entdecken.“ Die Dekoration des Ladens hört allerdings nicht an den Wänden oder auf den Tischen auf. In Zarrentin werden nämlich auch Schaustücke ausgestellt. „Wir wollen den Leuten hier zeigen, was wir können“ - den Fokus bewusst wieder auf das Handwerk lenken und es damit auch bewerben. „Backverrückt“ stehe für die Zukunft und auch einen neuen Geist, so Malte Wohlgemuth, „und den wollen wir leben.“