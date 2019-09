Klütz : Autorenlesung im Literaturhaus

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Claudia und Martin Klütsch lesen am kommenden Freitag aus ihrem Buch „Von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reiste und unser Leben für immer veränderte“. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz statt. Das Ehepaar erzählt von ihrer berührenden Geschichte, die mit einer Botschaft in einem Herrenhemd begann und in einer unglaublichen Freundschaft endete. Monatelang versuchen sie herauszufinden, was und wer genau hinter dieser Nachricht steckt. Schließlich reisen sie nach Bangladesch, um den Verfasser der Zeilen zu finden. Kartenvorbestellung sind unter Telefon 038825/ 22295 möglich. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn.