Köchelstorf : Auto kracht gegen Schild, Stromkästen und Zaun

Bei einem Verkehrsunfall in Köchelstorf hat eine Autofahrerin ein Verkehrsschild, zwei Stromkästen und einen Grundstückszaun beschädigt. Dabei wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in Krankenhaus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach deren Angaben ist der Verkehrsunfall offenbar auf den Konsum von Alkohol zurückzuführen. Der Frau wurde daher eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Polizei wird der Schaden auf rund 11.000 Euro geschätzt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings soll es zeitweilig zu einem Stromausfall gekommen sein. Die Freiwillige Feuerwehr Rehna sicherte die Unfallstelle und betreute die verletzte Autofahrerin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. mica

von Michael Schmidt

erstellt am 13.Jul.2017 | 16:06 Uhr