Wismar : Antikes und Raritäten

Großer Sammlermarkt in Wismarer Markthalle am Alten Hafen

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Neben Antiquitäten, Schmuck und Trödel kommen auch Sammler von Briefmarken, Münzen und alten Ansichtskarten auf ihre Kosten. Am heutigen Sonnabend und morgigen Sonntag findet jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Markthalle am Alten Hafen in Wismar auf mehr als 1000 Quadratmetern wieder der beliebte Antik-Trödel und Sammlermarkt statt. Mit Ausstellern aus ganz Deutschland ist die nur zweimal jährlich organisierte Veranstaltung einer der beliebtesten Hallenmärkte der Region. Wer das Besondere sucht, gern stöbert und handelt sowie nach seltenen Dingen Ausschau hält, ist hier genau richtig. Alter Schmuck und Uhren, Porzellan bekannter Manufakturen, Silber, Gemälde verschiedener Epochen, Puppen und Spielzeug, aber auch Trödel und Gebrauchtes – die Auswahl ist riesig. Das Angebot für Spezialsammler umfasst Münzen, Geldscheinen, Postkarten, Briefmarken und philatelistische Belege sowie Kataloge, Alben und Schutzhüllen.

Aber auch jene, deren Wohnungen und Keller schon aus allen Nähten platzen, könne einen Stand mieten, denn was der eine nicht mehr braucht, hat ein anderer schon lange gesucht. Und es ist eine angenehme Gelegenheit, die Familienkasse etwas aufzubessern und Platz für Neues zu schaffen. Es gibt auch eine Erneuerung: Fachleute der verschiedenen Bereiche stehen an beiden Tagen für kostenlose Schätzungen und Ankauf von Sammlungen und Einzelstücken zur Verfügung.