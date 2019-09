Lützow : Anmeldung zur Einschulung an der Grundschule Lützow

von Sabine Herforth

11. September 2019, 05:00 Uhr

Die Anmeldung der schulpflichtig werdenden Kinder an der Grundschule in Lützow findet für das Schuljahr 2020/2021 an den Tagen vom Montag, dem 21. Oktober, bis zum Mittwoch, dem 23. Oktober, in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr im Sekretariat der Schule in der Pokrenter Straße 4 statt.

Anmeldepflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2020 das sechste Lebensjahr vollenden. Für Nachfragen steht die Schule telefonisch unter 038874 22230 zur Verfügung. Die Geburtsurkunde des zukünftigen Schulkindes ist zur Anmeldung mitzubringen.