von kago

16. Dezember 2018, 20:32 Uhr

Zum gemeinsamen Adventssingen treffen sich am Donnerstag, 20. Dezember, um 15 Uhr der Seniorenbeirat Gadebusch und die Kinder der Kita Arche Noah in der Gadebuscher Kirche. Anschließend gibt es Glühwein, Kinderpunsch und Schmalzbrote in der Königskapelle. „Jeder, der gern singt und adventliche Stimmung mag , kann gern kommen“, lädt Pastor Schnepf ein.