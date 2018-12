Rehna : Adventsmusik in der Klosterkirche

Besinnliche vorweihnachtliche Stunde am 2. Advent in Rehna.

von Holger Glaner

06. Dezember 2018, 09:55 Uhr

Der Stadtchor Rehna stimmt am Sonntag, 9. November, um 17 Uhr in der Klosterkirche mit vielen schönen Chorsätzen auf die Adventszeit ein. Es werden wieder bekannte Lieder gemeinsam gesungen. Unter anderem werden Instrumentalstücke von Komponisten des 17. bis 19. Jahrhunderts zu hören sein, beispielsweise eine Sonate für Cello und Orgel eines niederländischen Komponisten oder aber auch das berühmte „In dulci jubilo“ in der Bearbeitung von Franz Liszt. Karin Liersch am Cello und Joachim Kunze an der Orgel werden diese Werke musizieren und auch einige Chorsätze begleiten. Das teilt der Klosterverein Rehna mit.

Diese besinnliche vorweihnachtliche Stunde bildet den Abschluss des kleinen, aber feinen Adventsmarktes vor dem Amtsgebäude, der seit Jahren vom Verein für Handel und Gewerbe organisiert wird.