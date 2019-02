Abend up platt für Förderverein

von svz.de

04. Februar 2019, 08:10 Uhr

Der Förderverein der Kirche zu Kirch Stück setzt die Reihe seiner plattdeutschen Veranstaltungen mit einem Abend mit Norbert Bosse fort. Am Freitag, 8. Februar, 19.30 Uhr, ist er zu Gast im Hofcafé Medewege in Schwerin, Hauptstraße 10a, mit plattdeutschen Geschichten unter dem Motto: „…kumm ok gaut dörch’n Winter“ – Fröhliches und Nachdenkliches aus der kalten Jahreszeit. Der freie Journalist, Moderator und Plattsnacker wird die Gäste mit auf eine Reise durch den Norden nehmen. Was bedeutet der Winter für uns, welche Nöte und Freuden bringt er mit sich? Über all das wird Norbert Bosse Auskunft geben. Dabei kommen niederdeutsche Autoren mit ihren Texten zu Wort und der langjährige NDR–Reporter berichtet aus seiner Radiozeit und dem Erlebten. Der Eintritt ins Hofcafé Medewege ist frei. Am Ende der Veranstaltung sammelt der Förderverein Spenden für die Beschaffung einer weiteren Glocke für die Kirche St. Georg zu Kirch Stück.