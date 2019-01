Anschlußstelle Neustadt-Glewe gesperrt : A24: Kleinbus fliegt über Leitplanke, kracht in Baum

In den Abendstunden kam es auf der A24 zu einem verheerenden Autounfall.

In den Abendstunden ist auf der A24 in Höhe der Abfahrt Neustadt-Glewe ein Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen überflog er die Leitplanke und krachte anschließend in einen Baum.

Michael Bölsche

Laut der Einsatzkräfte vor Ort soll es sechs Verletzte geben. Mehrere Feuerwehren, Rettungswagen und Notärzte sind im Einsatz.

Die Auffahrt auf die A24 in Richtung Hamburg sowie die Abfahrt Neustadt-Glewe sind derzeit voll gesperrt.

Mehr in Kürze