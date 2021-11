Wismar : Wonnemar feiert 21. Geburtstag

Zusammen mit der DLRG und der Krankenkasse BKK 24 veranstaltet das Freizeitbad eine „Fitnass-Tour“.

Wismar | Das Wonnemar feiert seinen 21. Geburtstag: Am kommenden Sonnabend, 13. November, lädt das Freizeitbad zur „Fitnass-Tour“ mit der Krankenkasse BKK 24 und der DLRG ein. Bei dem Spaßwettkampf geht es darum, in Vierer-Teams gemeinsam einen „Aqua-Track“ auf dem Wasser zu überwinden und in mehreren Runden möglichst viele Punkte in Form von kleinen Badeenten...

