Corona : Wismarer Wonnemar muss ab 27. Dezember schließen

Es ist nicht zum ersten Mal in der Coronapandemie, dass das Freizeit- und Erlebnisbad keine Gäste empfangen darf.

Wismar | Das Wonnemar in Wismar muss ab dem 27. Dezember „wieder einmal“ schließen, wie die Betreiber im Internet und den sozialen Netzwerken mitteilen. Facebook Iframe Hintergrund sind die in dieser Woche beschlossenen verschärften Schutzmaßnahmen in der Corona-Landesverordnung. Danach sind ab dem 27. Dezember bei Stufe Rot Betrieb, Publikumsverkehr...

